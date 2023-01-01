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Remember The Milk

Remember The Milk

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rememberthemilk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Remember The Milk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تذكر أن The Milk هي قائمة المهام الشائعة الموجودة في كل مكان تتواجد فيه: من هاتفك إلى الويب وتطبيقات Google والمزيد. يستخدمه الملايين حول العالم.

الموقع الإلكتروني: rememberthemilk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Remember The Milk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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