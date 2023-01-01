تعثر إمكانيات مقارنة الصور في ShapeDo على كل تغيير في التصميم في ثوانٍ، مما يسمح لك بالتحكم في المشروع والتخلص من المخاطر

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