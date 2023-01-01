WebCatalog
ShapeDo

ShapeDo

shapedo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShapeDo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعثر إمكانيات مقارنة الصور في ShapeDo على كل تغيير في التصميم في ثوانٍ، مما يسمح لك بالتحكم في المشروع والتخلص من المخاطر

الموقع الإلكتروني: shapedo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShapeDo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lytho

Lytho

lytho.com

SolidGrids

SolidGrids

solidgrids.com

LaunchDarkly

LaunchDarkly

launchdarkly.com

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

Logo Diffusion

Logo Diffusion

logodiffusion.com

Getty Images

Getty Images

gettyimages.com

BVDash

BVDash

bvdash.com

Smartprix

Smartprix

smartprix.com

UnlimitedBG

UnlimitedBG

unlimitedbg.com

Zip

Zip

ziphq.com

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

TradeTapp

TradeTapp

app.tradetapp.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية