Sessions by Psychology Today

تواصل مع المعالج الخاص بك دون مغادرة المنزل. الجلسات هي منصة العلاج الآمنة المفضلة لشبكة المعالجين المعتمدين في مجلة Psychology Today. تواصل مع معالجك اليوم لتحديد موعد خلال الجلسات. سيزودك المعالج الخاص بك برابط لغرفة الانتظار الخاصة به. ما عليك سوى اتباع هذا الرابط، وإدخال اسمك، وسيتم تسجيل وصولك وجاهزًا لجلستك.

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