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Sessions by Psychology Today

Sessions by Psychology Today

sessions.psychologytoday.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sessions by Psychology Today على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تواصل مع المعالج الخاص بك دون مغادرة المنزل. الجلسات هي منصة العلاج الآمنة المفضلة لشبكة المعالجين المعتمدين في مجلة Psychology Today. تواصل مع معالجك اليوم لتحديد موعد خلال الجلسات. سيزودك المعالج الخاص بك برابط لغرفة الانتظار الخاصة به. ما عليك سوى اتباع هذا الرابط، وإدخال اسمك، وسيتم تسجيل وصولك وجاهزًا لجلستك.

الموقع الإلكتروني: sessions.psychologytoday.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sessions by Psychology Today. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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