SCRAIM عبارة عن SaaS لإدارة المشاريع الكاملة، استنادًا إلى منهجيات متقدمة مع آليات دعم القرار الذكية. نحن نقدم الحل للألم الذي تم ملاحظته لأول مرة أثناء تقديم استشارات تحسين العمليات. كان عملاؤنا يواجهون نفس المشاكل مرارًا وتكرارًا، عملاء من جميع قطاعات النشاط. وكان السبب الرئيسي هو الافتقار إلى العمليات اللازمة لتوحيد أفضل الممارسات عبر جميع الفرق، مما أدى إلى التأخير وحتى فشل المشروع.

الموقع الإلكتروني: scraim.com

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