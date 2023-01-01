WebCatalog
Scraim

Scraim

scraim.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scraim على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SCRAIM عبارة عن SaaS لإدارة المشاريع الكاملة، استنادًا إلى منهجيات متقدمة مع آليات دعم القرار الذكية. نحن نقدم الحل للألم الذي تم ملاحظته لأول مرة أثناء تقديم استشارات تحسين العمليات. كان عملاؤنا يواجهون نفس المشاكل مرارًا وتكرارًا، عملاء من جميع قطاعات النشاط. وكان السبب الرئيسي هو الافتقار إلى العمليات اللازمة لتوحيد أفضل الممارسات عبر جميع الفرق، مما أدى إلى التأخير وحتى فشل المشروع.

الموقع الإلكتروني: scraim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scraim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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