WebCatalog
Samaritan Given

Samaritan Given

given.samaritanministries.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Samaritan Given على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجتمع من المسيحيين يدفعون الفواتير الطبية لبعضهم البعض.

الموقع الإلكتروني: samaritanministries.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Samaritan Given. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Skool

Skool

skool.com

Sermo

Sermo

app.sermo.com

Medi-Share

Medi-Share

mychristiancare.org

McKesson

McKesson

portal.mms.mckesson.com

medtigo

medtigo

medtigo.com

PatientPop

PatientPop

app.patientpop.com

Lecturio

Lecturio

app.lecturio.com

FreeMedTube

FreeMedTube

freemedtube.net

Medify

Medify

medify.co.uk

Bupa

Bupa

bupa.co.uk

NestAway

NestAway

nestaway.com

hOp

hOp

dashboard.hop.life

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية