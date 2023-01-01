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NestAway

NestAway

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الموقع الإلكتروني: nestaway.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NestAway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عش في منزل مفروش بالكامل بدلاً من ضيف مدفوع الأجر (PG) بدون وساطة وإيداع لمدة شهرين فقط. في NestAway، نقدم خيارات تأجير تتراوح بين الغرف المشتركة أو الغرف الفردية أو الشقق بأكملها، والتي تلبي احتياجات الأفراد والعائلات. تعال وكن جزءًا من مجتمعنا الذي يضم أكثر من 30.000 مستأجر.

الموقع الإلكتروني: nestaway.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NestAway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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