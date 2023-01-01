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عش في منزل مفروش بالكامل بدلاً من ضيف مدفوع الأجر (PG) بدون وساطة وإيداع لمدة شهرين فقط. في NestAway، نقدم خيارات تأجير تتراوح بين الغرف المشتركة أو الغرف الفردية أو الشقق بأكملها، والتي تلبي احتياجات الأفراد والعائلات. تعال وكن جزءًا من مجتمعنا الذي يضم أكثر من 30.000 مستأجر.

الموقع الإلكتروني: nestaway.com

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