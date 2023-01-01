WebCatalog
Pararius

Pararius

pararius.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pararius على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شقق للإيجار في أمستردام وأماكن أخرى في هولندا. تغطية وطنية لتأجير العقارات والشقق في أمستردام ولاهاي وروتردام وغيرها. Pararius.nl، أكبر موقع مستقل للتأجير والعقارات التي يشغلها مالكوها في هولندا.

الموقع الإلكتروني: pararius.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pararius. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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