WebCatalog
Prowise Learn

Prowise Learn

oefenweb.nl

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prowise Learn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التدرب على المادة التعليمية وتكرارها وأتمتتها بالإضافة إلى الطريقة. قابلة للتكيف بنسبة 100%، مما يجعلها ممتعة ومليئة بالتحديات لكل طالب. نظرة فورية على التقدم.

الموقع الإلكتروني: oefenweb.nl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prowise Learn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lexa

Lexa

lexa.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

solarmonkey.nl

2Solar

2Solar

2solar.nl

KerkBeamer

KerkBeamer

kerkbeamer.nl

KPN iTV

KPN iTV

tv.kpn.com

Streamz

Streamz

streamz.be

AD

AD

ad.nl

Magister

Magister

magister.nl

Keeping

Keeping

keeping.nl

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl

e-boekhouden.nl

Marktplaats

Marktplaats

marktplaats.nl

StudyGo

StudyGo

studygo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية