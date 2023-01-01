Prowise Learn

التدرب على المادة التعليمية وتكرارها وأتمتتها بالإضافة إلى الطريقة. قابلة للتكيف بنسبة 100%، مما يجعلها ممتعة ومليئة بالتحديات لكل طالب. نظرة فورية على التقدم.

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