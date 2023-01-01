WebCatalog
Romper

Romper

romper.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Romper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رومبير هي الوجهة الرقمية الرائدة للأمهات الألفية. من خلال مجموعة متنوعة من الأصوات، يتحدث رومبير إلى جيل جديد من الأمهات، ويساعدهم على خوض مغامرة الأبوة بطريقة ممتعة ومترابطة وصادقة. في رومبير، يعلم كتابنا ومحررينا أن الأمومة توسع هويتك، بدلاً من طمسها.

الموقع الإلكتروني: romper.com

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