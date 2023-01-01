الرسائل النصية الشخصية في الوقت الحقيقي لأطباء الأسنان. أصبح البقاء على اتصال مع المرضى أسرع وأسهل من أي وقت مضى مع RevenueWell Messenger! أرسل النصوص وقم بالرد في الوقت الفعلي مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إنها منصة سهلة الاستخدام سيحبها فريقك والمرضى.

الموقع الإلكتروني: revenuewell.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RevenueWell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.