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RevenueWell

RevenueWell

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RevenueWell على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الرسائل النصية الشخصية في الوقت الحقيقي لأطباء الأسنان. أصبح البقاء على اتصال مع المرضى أسرع وأسهل من أي وقت مضى مع RevenueWell Messenger! أرسل النصوص وقم بالرد في الوقت الفعلي مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إنها منصة سهلة الاستخدام سيحبها فريقك والمرضى.

الموقع الإلكتروني: revenuewell.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RevenueWell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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