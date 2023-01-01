Resoomer
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الموقع الإلكتروني: resoomer.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Resoomer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Resoomer هو برنامج وأداة عبر الإنترنت لملخص النص: فهو يسمح لك بتلخيص وتحليل مقالاتك من خلال تناول المفاهيم المهمة.
الموقع الإلكتروني: resoomer.com
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