Ravelry هو موقع مجاني للحياكة والكروشيه وفناني الألياف.

الموقع الإلكتروني: ravelry.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ravelry. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.