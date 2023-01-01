WebCatalog
Quillette

Quillette

quillette.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Quillette هي مجلة إلكترونية مقرها أستراليا وتركز على التحليل الطويل والتعليقات الثقافية. نحن غير حزبيين سياسيا، ولكننا نعتمد على العقل والعلم والإنسانية كقيمنا التوجيهية.

الموقع الإلكتروني: quillette.com

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