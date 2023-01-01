qmsWrapper هو برنامج إدارة جودة مترابط للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. فهو يساعد جميع الشركات التي ترغب في زيادة الإنتاجية من خلال منشئي ISO 9001:2015 وMedDev على تحقيق وإدارة ISO 13485:2016 و21 CFR 820 بسهولة.

الموقع الإلكتروني: qmswrapper.com

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