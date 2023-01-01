WebCatalog
QContact

QContact

qcontact.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QContact على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

QContact هو النظام الأساسي الكامل لإدارة علاقات العملاء والاتصالات متعددة القنوات. اسمح لعملائك بالتفاعل مع عملك بالطريقة التي يريدونها ومتى يريدون.

الموقع الإلكتروني: qcontact.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QContact. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Trengo

Trengo

trengo.com

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

MessageBird Inbox

MessageBird Inbox

messagebird.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Speakap

Speakap

speakap.com

Snov.io

Snov.io

snov.io

Bling Cloud

Bling Cloud

bling.cloud

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Copper

Copper

prosperworks.com

Channel.io

Channel.io

channel.io

Nat

Nat

nat.app

Umnico

Umnico

umnico.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية