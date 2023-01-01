MessageBird Inbox

منصة الاتصالات الرائدة متعددة القنوات، والمصممة على نطاق عالمي. تتمثل مهمة messageBird في إنشاء عالم يكون فيه التواصل مع شركة ما سهلاً مثل التحدث مع صديق. نحن نعمل على تعزيز التواصل بين الشركات وعملائها — عبر أي قناة، ودائمًا في السياق الصحيح، وفي كل ركن من أركان الكوكب.

الموقع الإلكتروني: messagebird.com

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