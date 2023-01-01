WebCatalog

Pushbullet

Pushbullet

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pushbullet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pushbullet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل تطبيق Pushbullet على توصيل أجهزتك، مما يجعلها تبدو وكأنها جهاز واحد.

الموقع الإلكتروني: pushbullet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pushbullet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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