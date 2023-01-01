يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Purplle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يعد تطبيق Purplle تطبيقًا مناسبًا جدًا للجيب ويحتوي على منتجات التجميل ومستحضرات التجميل لكل ميزانية. اكتشف أكثر من 5000 منتج تجميل ومكياج طبيعي بسعر أقل من 400 روبية

الموقع الإلكتروني: purplle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Purplle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.