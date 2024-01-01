WebCatalog

PUBLITRAC

PUBLITRAC

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: publitech.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PUBLITRAC على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PUBLITRAC is a Relational marketing platform that allows businesses to communicate a relevant message to your leads and contacts.

الفئات:

Business
برامج التخصيص

الموقع الإلكتروني: publitech.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PUBLITRAC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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LinkedIn Messaging

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Bixpand

bixpand.ai

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