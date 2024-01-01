بدائل - PUBLITRAC

ZoomMail

zoommail.co.uk

بدأ تطبيق Zoom Mail في عام 2017 وأسسه ديفيد هازارد وغاري كالادين. عمل ديفيد في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث عمل على تمكين الشركات من الاستفادة من فوائد تكنولوجيا التسويق عبر البريد الإلكتروني. لقد اكتسب غاري خبرة كبيرة في مجال مبيعات الإعلانات، حيث انتقل إلى...