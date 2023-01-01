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Prime Couples

Prime Couples

primecouples.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prime Couples على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وسائل التواصل الاجتماعي مصنوعة للأزواج. تواصل وشارك مع شريك حياتك المهم على Prime Couples. أظهر للعالم لحظاتك الخاصة كزوجين، وابق على اتصال من خلال الرسائل الخاصة، حتى عندما تكون المسافة أو الجداول الزمنية المزدحمة مشكلة. عزز علاقتك مع ترك بصمتك على الإنترنت كزوجين ديناميكيين ومؤثرين.

الموقع الإلكتروني: primecouples.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prime Couples. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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