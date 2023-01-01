Portia هو برنامج العلاج الأول لعيادة ABA الخاصة بك والذي يجمع بين المناهج الدراسية والسجلات الطبية الإلكترونية وجمع البيانات. على عكس برامج عيادة ABA الأخرى، يحافظ برنامج Portia على علاج الطلاب في القلب. هذا ما نفعله.

الموقع الإلكتروني: portiapro.com

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