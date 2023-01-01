WebCatalog
Portia

Portia

portiapro.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Portia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Portia هو برنامج العلاج الأول لعيادة ABA الخاصة بك والذي يجمع بين المناهج الدراسية والسجلات الطبية الإلكترونية وجمع البيانات. على عكس برامج عيادة ABA الأخرى، يحافظ برنامج Portia على علاج الطلاب في القلب. هذا ما نفعله.

الموقع الإلكتروني: portiapro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Portia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PicnicHealth

PicnicHealth

picnichealth.com

TherapyPMS

TherapyPMS

therapypms.com

OpenEMS

OpenEMS

open-emr.org

ROADSTAR

ROADSTAR

brightroadstar.com

Savvas Realize

Savvas Realize

savvas.com

Joovv

Joovv

joovv.com

Xchart.com

Xchart.com

xchart.com

Monte Carlo

Monte Carlo

getmontecarlo.com

Double

Double

withdouble.com

Dt.Dental

Dt.Dental

dtdental.co

Barre - Down Dog

Barre - Down Dog

downdogapp.com

Noterro

Noterro

noterro.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية