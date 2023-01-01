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Popular Mechanics

Popular Mechanics

popularmechanics.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Popular Mechanics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تلهم مجلة Popular Mechanics القراء وتوجههم وتؤثر فيهم لمساعدتهم على إتقان العالم الحديث، سواء كان ذلك نصائح عملية لتحسين المنزل أو أدوات أو تكنولوجيا رقمية أو معلومات عن أحدث السيارات أو أحدث الاكتشافات العلمية.

الموقع الإلكتروني: popularmechanics.com

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