قرمشة شهية ودجاج مقلي طري بنكهة لويزيانا. استكشف قائمتنا وعروضنا واحصل على مكافآت عند التوصيل أو الطلبات الرقمية.

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