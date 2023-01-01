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Planted

Planted

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الموقع الإلكتروني: planted.green

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planted على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The all-in-one sustainability platform. Planted is the holistic solution that combines CO₂ management and reporting with the promotion of German forests and global environmental protection.

الموقع الإلكتروني: planted.green

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planted. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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