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بيجو هي علامة تجارية فرنسية للسيارات مملوكة لشركة ستيلانتيس. تأسست الشركة العائلية التي سبقت شركات بيجو الحالية في عام 1810، مع مسبك للصلب الذي سرعان ما بدأ في تصنيع الأدوات اليدوية ومعدات المطبخ، ومن ثم الدراجات. في 20 نوفمبر 1858، تقدم إميل بيجو بطلب للحصول على علامة الأسد التجارية.

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