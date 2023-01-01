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Peugeot

Peugeot

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بيجو هي علامة تجارية فرنسية للسيارات مملوكة لشركة ستيلانتيس. تأسست الشركة العائلية التي سبقت شركات بيجو الحالية في عام 1810، مع مسبك للصلب الذي سرعان ما بدأ في تصنيع الأدوات اليدوية ومعدات المطبخ، ومن ثم الدراجات. في 20 نوفمبر 1858، تقدم إميل بيجو بطلب للحصول على علامة الأسد التجارية.

الموقع الإلكتروني: peugeot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Peugeot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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