Petit Futé

Petit Futé

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الموقع الإلكتروني: petitfute.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Petit Futé على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم لك دليل Petit Futé مليون عنوان في فرنسا وحول العالم للتحضير لرحلتك. مطاعم، عروض فنادق، تقييمات، أخبار...

الموقع الإلكتروني: petitfute.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Petit Futé. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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