PerfectPost هي شركة مقرها فرنسا وتقع في جولات. تتمثل مهمة PerfectPost في تمكين الأفراد من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ LinkedIn، وهي منصة نعتز بها. تهدف PerfectPost إلى جعل LinkedIn في متناول الجميع، مما يوفر فرصًا للنجاح مماثلة لتلك التي شهدناها من خلال هذه الشبكة المذهلة. يعمل مع Linkedin ويضيف ميزات إليه. * شريط النمط: أضف الخطوط العريضة والمائلة والرموز التعبيرية بسهولة إلى مشاركتك. * حفظ المسودات: احفظها مباشرة على Linkedin لمشاركاتك القادمة. * تحليل الوصول في الوقت الفعلي: تتبع رؤية منشورك لتحديد أفضل الأوقات والتنسيقات. * وقبل كل شيء: سطر "شاهد المزيد" لتصور المكان الذي سيؤدي فيه "... شاهد المزيد" إلى قطع مشاركتك.

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