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Peachjar

Peachjar

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الموقع الإلكتروني: peachjar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Peachjar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد التواصل الرقمي أمرًا بالغ الأهمية، ولهذا السبب يوجد Peachjar! انضم إلينا لمساعدة أولياء الأمور على التواصل مع الموارد الحيوية التي يحتاجونها لتطوير مهارات أطفالهم الاجتماعية والعاطفية والأكاديمية.

الموقع الإلكتروني: peachjar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Peachjar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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