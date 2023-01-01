WebCatalog
Paystack

Paystack

paystack.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paystack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المدفوعات الحديثة عبر الإنترنت وخارجها لأفريقيا. يساعد Paystack الشركات في أفريقيا على الحصول على أموال من أي شخص في أي مكان في العالم.

الموقع الإلكتروني: paystack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paystack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Firstbase

Firstbase

firstbase.io

Weshare

Weshare

weshare.net

Zoho Invoice

Zoho Invoice


Flutterware

Flutterware


WeGoLook

WeGoLook

wegolook.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Mollie

Mollie

mollie.com

Invoice2go

Invoice2go


myBooks

myBooks

zetran.com

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

Basware

Basware

basware.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية