يعمل يوم الدفع على تبسيط عملية إعداد الفواتير وكشوف المرتبات وإدارة المطالبات والمحاسبة وتقديم الرسوم العامة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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