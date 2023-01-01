WebCatalog
Otter

Otter

tryotter.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Otter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل Otter على تمكين المطاعم من النجاح في التوصيل عبر الإنترنت. قم بزيادة المبيعات وخفض التكاليف والتحكم في جميع خدمات التوصيل الخاصة بك. طلب عرض تجريبي مجاني!

الموقع الإلكتروني: tryotter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Otter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FareHarbor

FareHarbor


RFPIO

RFPIO

rfpio.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Melio

Melio

meliopayments.com

Holded

Holded

holded.com

BOSCO

BOSCO

askbosco.io

NICE inContact

NICE inContact


Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Toast

Toast

toasttab.com

Flowspace

Flowspace

flow.space

expensein

expensein

expensein.com

Modern Health

Modern Health


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية