يوفر ORCID معرفًا رقميًا ثابتًا (ORCID iD) تمتلكه وتتحكم فيه، وهو ما يميزك عن أي باحث آخر.

الموقع الإلكتروني: orcid.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ORCID. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.