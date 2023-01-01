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mEDRA

mEDRA

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الموقع الإلكتروني: medra.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mEDRA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

mEDRA هي وكالة التسجيل الأوروبية متعددة اللغات لـ DOI، المعرف الثابت القياسي لأي شكل من أشكال الملكية الفكرية على الشبكة الرقمية.

الموقع الإلكتروني: medra.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ mEDRA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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