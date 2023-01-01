Orb Plugins

Orb Producer Suite عبارة عن مجموعة من 4 مكونات إضافية فريدة للموسيقى تعمل بالذكاء الاصطناعي، وحوسبة الأنماط اللانهائية، وتعاقب الوتر، والألحان، وخطوط الجهير، والأصوات التتابعية

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