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Open Assistant

Open Assistant

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الموقع الإلكتروني: open-assistant.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Open Assistant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نعتقد أننا قادرون على خلق ثورة. بنفس الطريقة التي ساعدت بها Stable Diffusion العالم على صنع الفن والصور بطرق جديدة، نريد تحسين العالم من خلال توفير الذكاء الاصطناعي للمحادثة المذهل.

الموقع الإلكتروني: open-assistant.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Open Assistant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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