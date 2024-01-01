يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onramp.money على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يجعل Onramp Money عملية الانضمام إلى Web3 بسيطة وسريعة وبأسعار معقولة. نحن نسمح للمستخدمين بشراء وبيع الأصول الرقمية على الفور بأقل رسوم معالجة. نحن ندعم أكثر من 400 رمز مميز ويمكن استخدامها بسهولة مع جميع التطبيقات اللامركزية (dApp) وCEXs وDEXs لتمكين المستخدمين بسلاسة من شراء وبيع أصول رقمية متعددة عبر جميع السلاسل.

الموقع الإلكتروني: onramp.money

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Onramp.money. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.