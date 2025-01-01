بدائل - OfficeTimer

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects هو تطبيق سحابي لإدارة المشاريع، يساعد الفرق على التخطيط والتنفيذ والتعاون من خلال ميزات مثل تعيين المهام ومتابعة التقدم.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.

Toggl Track

Toggl Track

toggl.com

Toggl Track هو تطبيق لتتبع الوقت يساعد الأفراد والشركات على تسجيل الوقت وتحليل الإنتاجية عبر منصات مختلفة.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

Insightful

Insightful

insightful.io

إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.

Harvest

Harvest

getharvest.com

تطبيق Harvest لتتبع الوقت والنفقات، إصداره الفواتير، وتقديم تقارير شاملة لتحسين إدارة المشاريع.

Deputy

Deputy

deputy.com

نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع مع تتبع الوقت والفواتير، مما يساعد المستقلين والفرق على تنظيم العمل بكفاءة.

Timely

Timely

timely.com

تطبيق Timely هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لمساعدة الفرق في تسجيل ساعات العمل بدقة وإدارة المشاريع بشكل فعال.

My Hours

My Hours

myhours.com

تطبيق ساعاتي يساعد الأفراد والشركات على تتبع وإدارة وقت العمل والمشاريع، مع إمكانية إنشاء تقارير دقيقة وفواتير للعملاء.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo هو تطبيق لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والفواتير، يساعد الأفراد والفرق على تنظيم المهام ومراقبة التقدم وإدارة الفواتير.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

تطبيق ClockShark يساعد في تتبع الوقت وإدارة الجدولة لمشاريع البناء والخدمات الميدانية، مما يسهل تنسيق الفرق والامتثال لمتطلبات العمل.

Hive

Hive

hive.com

تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.

Jibble

Jibble

jibble.io

تطبيق Jibble لإدارة الوقت والحضور، يسمح للموظفين بتسجيل دخولهم وخروجهم بسهولة، ويقدم تقارير مفصلة لتتبع الحضور والإنتاجية.

Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

Pomodizer هو تطبيق يساعد على إدارة الوقت باستخدام تقنية بومودورو، حيث يتيح العمل لمدة 25 دقيقة مع استراحة قصيرة لتعزيز الإنتاجية.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

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