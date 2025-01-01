بدائل - OfficeTimer

ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو تطبيق سحابي لإدارة المشاريع، يساعد الفرق على التخطيط والتنفيذ والتعاون من خلال ميزات مثل تعيين المهام ومتابعة التقدم.
Zoho People
zoho.com
تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.
Clockify
clockify.me
Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track هو تطبيق لتتبع الوقت يساعد الأفراد والشركات على تسجيل الوقت وتحليل الإنتاجية عبر منصات مختلفة.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Insightful
insightful.io
إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
When I Work
wheniwork.com
تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.
Harvest
getharvest.com
تطبيق Harvest لتتبع الوقت والنفقات، إصداره الفواتير، وتقديم تقارير شاملة لتحسين إدارة المشاريع.
Deputy
deputy.com
نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.
Wrike
wrike.com
Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Nifty
nifty.pm
Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.
todo.vu
todo.vu
todo.vu هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع مع تتبع الوقت والفواتير، مما يساعد المستقلين والفرق على تنظيم العمل بكفاءة.
Timely
timely.com
تطبيق Timely هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لمساعدة الفرق في تسجيل ساعات العمل بدقة وإدارة المشاريع بشكل فعال.
My Hours
myhours.com
تطبيق ساعاتي يساعد الأفراد والشركات على تتبع وإدارة وقت العمل والمشاريع، مع إمكانية إنشاء تقارير دقيقة وفواتير للعملاء.
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو تطبيق لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والفواتير، يساعد الأفراد والفرق على تنظيم المهام ومراقبة التقدم وإدارة الفواتير.
ClockShark
clockshark.com
تطبيق ClockShark يساعد في تتبع الوقت وإدارة الجدولة لمشاريع البناء والخدمات الميدانية، مما يسهل تنسيق الفرق والامتثال لمتطلبات العمل.
Hive
hive.com
تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.
Jibble
jibble.io
تطبيق Jibble لإدارة الوقت والحضور، يسمح للموظفين بتسجيل دخولهم وخروجهم بسهولة، ويقدم تقارير مفصلة لتتبع الحضور والإنتاجية.
Pomodizer
pomodizer.com
Pomodizer هو تطبيق يساعد على إدارة الوقت باستخدام تقنية بومودورو، حيث يتيح العمل لمدة 25 دقيقة مع استراحة قصيرة لتعزيز الإنتاجية.
TimeCamp
timecamp.com
تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
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