WebCatalog
OANDA

OANDA

oanda.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OANDA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وسيط الفوركس العالمي لمدة 25 عاما. قم بالمضاربة على أسعار العملات الأجنبية سريعة الحركة باستخدام منصة OANDA Trade القوية وMT4. لا توجد إعادة تسعير وفروق أسعار ضيقة تبدأ من 0.0 نقطة*.

الموقع الإلكتروني: oanda.com

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