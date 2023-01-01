WebCatalog

Newsify

Newsify

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: newsify.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Newsify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك قراءة مواقع الويب والمدونات المفضلة لديك ومشاركتها على جهاز iPhone أو iPad أو الكمبيوتر باستخدام تصميم مذهل يشبه الصحف.

الموقع الإلكتروني: newsify.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Newsify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Feedspot

Feedspot

feedspot.com

BlogInMail

BlogInMail

bloginmail.com

Duplica

Duplica

duplica.cloud

GistReader

GistReader

gistreader.com

Overcast

Overcast

overcast.fm

9to5Mac

9to5Mac

9to5mac.com

AudioAZ

AudioAZ

audioaz.com

comiXology

comiXology

comixology.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

Pushover

Pushover

pushover.net

Nirvana

Nirvana

nirvanahq.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية