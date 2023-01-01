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Netatmo

Netatmo

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الموقع الإلكتروني: netatmo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Netatmo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف راحة المنزل الذكي بفضل الأشياء المتصلة بـ Netatmo: منظم الحرارة، وكاميرات الأمان، ومحطة الطقس، وجرس الباب بالفيديو، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: netatmo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Netatmo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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