يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NCBI BLAST على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

بسيطة أداة بحث المواءمة المحلية يجد بلاست مناطق التشابه بين التسلسلات البيولوجية. يقارن البرنامج تسلسل النيوكليوتيدات أو البروتين بقواعد بيانات التسلسل ويحسب الأهمية الإحصائية.

الموقع الإلكتروني: blast.ncbi.nlm.nih.gov

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