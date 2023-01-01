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NCBI BLAST

NCBI BLAST

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الموقع الإلكتروني: blast.ncbi.nlm.nih.gov

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NCBI BLAST على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بسيطة أداة بحث المواءمة المحلية يجد بلاست مناطق التشابه بين التسلسلات البيولوجية. يقارن البرنامج تسلسل النيوكليوتيدات أو البروتين بقواعد بيانات التسلسل ويحسب الأهمية الإحصائية.

الموقع الإلكتروني: blast.ncbi.nlm.nih.gov

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NCBI BLAST. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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