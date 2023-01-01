WebCatalog

Eppo

Eppo

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الموقع الإلكتروني: geteppo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eppo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Eppo runs trustworthy, data warehouse-native A/B tests. World-class statistical rigor, feature management, and experiment reports - all in one tool.

الموقع الإلكتروني: geteppo.com

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