بدائل - Eppo
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا توجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Pendo
pendo.io
Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
Woopra
woopra.com
قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix عبارة عن نظام أساسي قائم على SaaS يوفر إرشادات داخل التطبيق ودعم الأداء لتطبيقات الويب ومنتجات البرامج. يساعد Whatfix الشركات على إنشاء إرشادات تفاعلية تظهر ضمن تطبيقات الويب. لدى Whatfix مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وبنغالورو، الهند.
Convert.com
convert.com
برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج الاختبار متعدد المتغيرات أو برنامج الاختبار المقسم.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Flywheel
getflywheel.com
منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Keen
keen.io
Keen عبارة عن منصة بث أحداث مُدارة بالكامل ومبنية على Apache Kafka. ابدأ البث خلال دقائق مع 30 يومًا مجانًا.
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
AutoOptimize
autooptimize.ai
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك من خلال اختبارات A/B الآلية. يوفر لك AutoOptimize 50 نموذجًا من اختبارات A/B عالية الأداء والتي ثبت أنها تزيد معدل التحويل بنسبة تصل إلى 30% خلال 90 يومًا.
Apptimize
apptimize.com
تعرف على كيفية قيام فرق المنتجات ذات التفكير المستقبلي بتعزيز النمو القائم على البيانات من خلال نظام اختبار A/B المحمول وإدارة الإصدار الخاص بـ Apptimize.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات مصورة رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائ...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
Stormly
stormly.com
حوّل بياناتك إلى رؤى بنقرة واحدة 🤯. أنشئ لوحة المعلومات الخاصة بك واكتشف الأنماط في بيانات منتجك على الفور.
Flagsmith
flagsmith.com
ميزة العلم وخدمة التكوين عن بعد. أطلق الميزات بثقة؛ إدارة علامات الميزات عبر تطبيقات الويب والجوال والخادم. استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستضافة لدينا، أو انشرها على السحابة الخاصة بك، أو قم بتشغيلها محليًا.
Snowplow
snowplow.io
يمنح Snowplow الفرق مرونة كاملة وتحكمًا في كيفية جمع البيانات السلوكية وتنظيمها ومعالجتها وتصميمها وتخزينها.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Insightech
insightech.com
توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. مع Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. ا...
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...
Testeum
testeum.com
تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام من تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. احصل على اختبار المستخدم من شبكة عالمية من المتحمسين المتحمسين. قم بتحسين تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك للحصول على أداء لا تشوبه شائبة.
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
Statsig
statsig.com
من اختبارات A/B البسيطة إلى التجارب المتقدمة، تستخدم الشركات سريعة النمو Statsig لتسريع نموها.
June
june.so
يونيو عبارة عن تحليلات منتج خفيفة الوزن لـ B2B SaaS. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مصممة خصيصًا في ثوانٍ، وليس ساعات.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
Splitbee
splitbee.io
تتبع وتحسين عملك عبر الإنترنت مع Splitbee. التحليلات، ومسارات التحويل، والأتمتة، واختبار أ/ب والمزيد.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Howuku
howuku.com
Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.