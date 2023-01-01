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Hermes Paketversand

Hermes Paketversand

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: myhermes.de

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hermes Paketversand على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرسل الطرود والطرود والأمتعة بسهولة وبتكلفة زهيدة مع خدمة شحن الطرود من هيرميس.

الموقع الإلكتروني: myhermes.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hermes Paketversand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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