WebCatalog
msgmate.io

msgmate.io

msgmate.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من msgmate.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج chatGPT Turbo محسّن وقابل للتخصيص في برنامج المراسلة المفضل لديك. تجربة دردشة gpt كاملة في برنامج المراسلة المفضل لديك. من خلال واجهات برمجة التطبيقات والإجراءات القابلة للتكوين والقابلة للتمديد لتخصيص msgmate ليكون مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: msgmate.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ msgmate.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Magai

Magai

magai.co

ReadyRunner

ReadyRunner

readyrunner.ai

Nando.ai

Nando.ai

nando.ai

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

Rasgo

Rasgo

rasgoml.com

Lexii.ai

Lexii.ai

lexii.ai

Golem

Golem

golem.chat

Anania

Anania

anania.ai

Forefront

Forefront

forefront.ai

Elicit

Elicit

elicit.org

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية