WebCatalog
GPTVoicer

GPTVoicer

app.gptvoicer.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GPTVoicer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ChatGPT لم يكن له صوت... حتى الآن! قم بإنشاء محتوى عالي الجودة على الفور ومنحه صوتًا ببضع نقرات! يمكنك الآن إنشاء محتوى مقنع ومدر للربح بسهولة بما في ذلك: رسائل البريد الإلكتروني، والإعلانات، والمقالات، ومنشورات المدونات، والبودكاست، ونصوص الفيديو، ورسائل المبيعات، والمزيد لشركتك الخاصة أو لعملائك! تطبيق ChatGPT 2 في 1 | أداة الكتابة GPT | منشئ الكلام GPT | المطالبات المضمنة | محتوى مبيعات DFY قابل للتخصيص | رخصة تجارية

الموقع الإلكتروني: gptvoicer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GPTVoicer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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