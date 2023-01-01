أفضل تطبيق لسماع القرآن، يشمل المئات من القراء وبجودة عالية، وبدون إنترنت مع توفر الإذاعات القرآنية و بث قناة مكة والمدينة، بالإضافة إلى فيديوهات مناسبة لحالات الواتساب

الموقع الإلكتروني: mp3quran.net

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