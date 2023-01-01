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Modern Treasury

Modern Treasury

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: moderntreasury.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Modern Treasury على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم وزارة الخزانة الحديثة ببناء برامج عمليات الدفع. استخدم أدواتنا من خلال تطبيق الويب أو واجهة برمجة التطبيقات (API) لإدارة الدورة الكاملة لحركة الأموال - بدءًا من بدء الدفع، ومرورًا بالموافقات، وحتى التسوية.

الموقع الإلكتروني: moderntreasury.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Modern Treasury. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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