برامج المحاسبة باللغة الهولندية. فهو يعمل على أتمتة إدارة المبيعات والمشتريات وإجراء التسوية المصرفية ويأتي مع لوحات المعلومات.

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